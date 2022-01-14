Ece Seçkin süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi! Fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Ozan Doğulu'nun doğum günü organizasyonuna katılan Ece Seçkin, parti için tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti. Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ile objektif karşısına geçen Seçkin, parti öncesi verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Seçkin'in yüksek topuklu ayakkabıları ise dikkat çekti ve birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının boyuyla ilgili yorumlarda bulundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran iddialı tarzı ve yorum yağmuruna tutulan ayakkabıları...