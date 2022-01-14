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Haberler Magazin Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Ozan Doğulu'nun doğum günü organizasyonuna katılan Ece Seçkin, parti için tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti. Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ile objektif karşısına geçen Seçkin, parti öncesi verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Seçkin'in yüksek topuklu ayakkabıları ise dikkat çekti ve birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının boyuyla ilgili yorumlarda bulundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran iddialı tarzı ve yorum yağmuruna tutulan ayakkabıları...

14.01.2022 01:46 - Son Güncelleme: 14.01.2022 01:46
Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yakın dostu Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, parti öncesi verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Art arda paylaşımlarda bulunan Ece Seçkin'in iddialı tarzı ise sosyal medyayı salladı. Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ile objektif karşısına geçen Seçkin, sere serpe uzanarak verdiği pozla çok konuşuldu.

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Ceketinin içine parlak bir büstiyer giyen Seçkin'in kıyafetleri kadar ayakkabıları da büyük ses getirdi.

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in yüksek topuklu ayakkabılarına yoğun ilgi gösterdi ve binlerce yorum yaptı.

Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı

Seçkin'in takipçileri, "İlk defa boyun bu kadar uzadı", "Boyu uzun gösterme çabaları", "Abla o topuklu ayakkabılar ne?", "Topuklu merdiven yapmışlar" yorumlarında bulundu.

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