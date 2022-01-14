Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Süper mini eteğiyle sere serpe uzanarak poz verdi fotoğraftaki o detaya yorum yağdı
Ece Seçkin parti tarzı olay oldu! Ozan Doğulu'nun doğum günü organizasyonuna katılan Ece Seçkin, parti için tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti. Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ile objektif karşısına geçen Seçkin, parti öncesi verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Seçkin'in yüksek topuklu ayakkabıları ise dikkat çekti ve birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcının boyuyla ilgili yorumlarda bulundu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran iddialı tarzı ve yorum yağmuruna tutulan ayakkabıları...
14.01.2022 01:46
- Son Güncelleme: 14.01.2022 01:46
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yakın dostu Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, parti öncesi verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Art arda paylaşımlarda bulunan Ece Seçkin'in iddialı tarzı ise sosyal medyayı salladı. Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ile objektif karşısına geçen Seçkin, sere serpe uzanarak verdiği pozla çok konuşuldu.