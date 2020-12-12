'KONDURAMADIM'

Defne Samyeli daha sonra yaptığı açıklamada aldatıldığını ima ederek şu sözleri kullanmıştı:

Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün.