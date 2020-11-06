Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, artık görüntü vermekten kaçınmıyor. Önceki gün Etiler'de alışverişe çıkan ikili, gazeteciler tarafından görüntülenmelerine aldırış etmeden mağazaları dolaştı.
Kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden ikili, daha sonra gözlerden kayboldu.
Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir kafede objektiflere takılmıştı. Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görülmüştü.
Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergilemişti.