

Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir kafede objektiflere takılmıştı. Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görülmüştü.