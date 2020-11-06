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    • Magazin
    • 06.11.2020 10:48
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    • 06.11.2020 10:54
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    Yasak aşkından ayrılıp 'Ben hatamdan döndüm' demişti... - artık kaçmıyor!

    Evli ve iki çocuk babası ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından kendisini savunan ve 'Ben hatamdan döndüm' diyen , barıştığı sevgilisiyle görüntü vermekten artık rahatsız olmuyor. Birliktelikleriyle tepki toplayan ve köşe bucak gazetecilerden kaçan Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti önceki gün Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. İkili, gazetecilere aldırış etmeden mağazaları dolaştı.

    Ece ve Şafak artık kaçmıyor!

    Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, artık görüntü vermekten kaçınmıyor. Önceki gün Etiler'de alışverişe çıkan ikili, gazeteciler tarafından görüntülenmelerine aldırış etmeden mağazaları dolaştı.


    Kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden ikili, daha sonra gözlerden kayboldu.


    Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir kafede objektiflere takılmıştı. Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görülmüştü.


    Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergilemişti.
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    Haberler Magazin Yasak aşkından ayrılıp 'Ben hatamdan döndüm' demişti... Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyor!