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Ece Erken'in cici anneliği erken başladı! Ece Erken yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile tatilde...

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağlamıştı. Sunduğu magazin programından istifa eden ve yasak ilişkisini bitirdiğini ifade eden Ece Erken, oğlu ile birlikte soluğu tatilde almıştı. Geçtiğimiz günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da dudak dudağa yakalanan Ece Erken'in cici anneliği erken başladı. Sevgilisi ile Türkbükü'nde görüntülenen Ece Erken'in, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.

12.07.2020 13:54 - Son Güncelleme: 12.07.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





