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Ece Erken'in cici anneliği erken başladı! Ece Erken yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile tatilde...
Ece Erken'in cici anneliği erken başladı! Ece Erken yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile tatilde...
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası canlı yayınında hüngür hüngür ağlamıştı. Sunduğu magazin programından istifa eden ve yasak ilişkisini bitirdiğini ifade eden Ece Erken, oğlu ile birlikte soluğu tatilde almıştı. Geçtiğimiz günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da dudak dudağa yakalanan Ece Erken'in cici anneliği erken başladı. Sevgilisi ile Türkbükü'nde görüntülenen Ece Erken'in, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.
12.07.2020 13:54
- Son Güncelleme: 12.07.2020 14:09
Sevgilisinin eşinin aracını parçalamış, sahte boşanma belgesi yayınlamış, 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ilişkisini bitirmişti... Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, boşanma gerçekleştikten sonra sevgilisiyle barıştı.
Sabah'ın haberine göre, yaklaşık bir haftadır Bodrum'da tatil yapan Ece Erken ve iş adamı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü Mavi Suite isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Bu kez yanlarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı da vardı.
Gazetecileri bir anda karşılarında görünce keyfi kaçan ikili, hızlı adımlarla iskelede kendilerini bekleyen bota bindi. Botun dümenine ünlü iş adamı geçti. İkilinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum günü olduğu için birlikte alışverişe çıktıkları öğrenildi.
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızına karşı ilgili halleri dikkat çekti.
Öte yandan Erken, bir gün önce sevgilisini 5 yaşındaki oğlu Eymen'le tanıştırmıştı. Çiftin bu hamlesi, "Acaba evlilik olur mu?" sorusunu da akıllara getirdi.