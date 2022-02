Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son olarak eşi Ece Erken'in Youtube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı. Ünlü avukatın, Ece Erken'in 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı.