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Barış Arduç kızı Jan Asya hakkında net konuştu isminin anlamını da açıkladı!

Barış Arduç kızı Jan Asya hakkında net konuştu isminin anlamını da açıkladı!
18.01.2023 20:01 - Son Güncelleme: 18.01.2023 20:01

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Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ne kadar saklasalar da geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti Jan Asya. Cool baba Barış Arduç geçtiğimiz günlerde Levent'te ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakın neler anlattı neler.

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