Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın "Anneme aşığım" videosu yürekleri yaktı | VİDEO 17.04.2020 17:33

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın "Anneme aşığım" videosu yürekleri yaktı... Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın vefat etmeden önce "Ben anneme aşığım" dediği video yürekleri yaktı. Paylaşım rekorları kıran videoyu izleyenler ''Şu videoyu izledikten sonra içimde kopanları anlatabilmem mümkün değil gittiğin yerde çok mutlu ol. Evlat acısını tarif etmeye kelimeler yetmez. Söyleyecek söz bulamıyorum.Allah rahmet eylesin'' şeklinde paylaşımlarda bulundu. İşte o anlar...

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars için birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuş vermedi.

Pars bugün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölümüyle aile üyeleri ve yakın dostları da yıkılırken birçoğunun corona virüs önlemlerinden dolayı cenazeye katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

1 YILDIR LENFOMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars'ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini açıklayıp "Önceliğim Pars'ın sağlığı" demişti…

Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."