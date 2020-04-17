Son dakika! Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars son yolculuğuna uğurlandı! Pars'ın ölüm nedeni ne? | Video 17.04.2020 15:08

Son dakika haberi... Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın oğlu Pars Tan, için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos mezarlığında dualarla defnedildi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars için birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuş vermedi.

Pars bugün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölümüyle aile üyeleri ve yakın dostları da yıkılırken birçoğunun corona virüs önlemlerinden dolayı cenazeye katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.

1 YILDIR LENFOMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars'ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini açıklayıp "Önceliğim Pars'ın sağlığı" demişti…

Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."