Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars hayatını kaybetti! Pars neden vefat etti? 17.04.2020 14:30

Ebru Şallı'nın acı günü... Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan dünyaya gelen Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ediyordu. 8 yaşındaki Pars'ın hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Şallı, "Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars" diyerek geçtiğimiz aylarda oğlunun hastalığından bahsetmişti. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak'ta bulunan bir hastane yaşamını yitirdi. Pars, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuç vermedi… Pars bugün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi… Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars'ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini dile getirip "Önceliğim Pars'ın sağlığı" demişti…

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars'ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars'ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.