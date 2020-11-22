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Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...
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10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, evladının vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan acılı anne Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.


Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

İşte Ebru Şallı'dan gelen çok özel açıklamalar...

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