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Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, evladının vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan acılı anne Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

22.11.2020 13:16 - Son Güncelleme: 22.11.2020 13:20
Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

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Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

'AYAKTA DURABİLMEK İÇİN DESTEK ALIYORUM'
Şallı 'Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum.

Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

'EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI
Ebru Şallı 'Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı.Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.'

Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

SEZEN AKSU ŞARKI YAZIYOR
Ebru Şallı 'Sezen Aksu, mezarına bir kedi yuvası yaptırdı. Şimdi de onun için bir şarkı yapıyor.'


Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ
Şallı sözlerine şöyle devam etti: Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim.O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum.İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.

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