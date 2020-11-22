Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı! Pars'ın en büyük hayali...
10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, evladının vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan acılı anne Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.
'EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI
Ebru Şallı 'Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı.Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.'
ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ
Şallı sözlerine şöyle devam etti: Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim.O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum.İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.