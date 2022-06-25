Ebru Şallı biricik eşi Uğur Akkuş’la samimi hallerini paylaştı! İddialı elbisesi dikkat çekti

Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan eski manken, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Göğüs, sırt ve karın dekolteli süper mini siyah elbisesiyle verdiği bir pozu yayınlayan Şallı, kısa sürede gündem oldu. İddialı elbisesiyle bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken ünlü isim, bir sonraki paylaşımında ise eşi Uğur Akkuş ile havuz başındaki samimi hallerine yer verdi. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyada gündem olan o paylaşımları...