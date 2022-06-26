Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ıydı! Osman Wöber yaşamını yitirdi









"ÇOK ÜZGÜNÜM BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Alagöz, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Osman Wöber 62 yaşındaydı...







OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatroları'nda başladı.







Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın oyunlarında çeşitli roller aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.







Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı / Oyuncu - 1999

Kamyon / Yönetmen - 1995

Don Juan / Don Carlos / Gusman - 1994

Aşağıdakiler / Yardımcı Yönetmen - 1994

Bahar Noktası / Yönetmen Yardımcısı - 1993

İki Kova Su / Joris - 1986



Yapımcısı Olduğu Dizi:

Güneş Yanıkları (2000)

İnce İnce Yasemince (1994)





Rol Aldığı Diziler:

Ağlama Anne (2018)

İsimsizler (2017)

Seni Kimler Aldı (Metin, 2017)

Aile İşi (Sami, 2016)

Osmanlı Tokadı (İskender, 2013)

Hayat Devam Ediyor (2011-2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı, 2007-2015)

Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı, 2003-2005)

İnce İnce Yasemince (Başkomiser, 1994)

Ateşten Günler (1987)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan, 1985)





Rol Aldığı Filmler:

Öteki Taraf (Patron, 2017)

4 Çehar (Kısa Film 2009)

Organize İşler (Komiser, 2005)

Cumhuriyet (1998)

Sekizinci Saat (Sinan, 1994)

Yönetmen Ekibinde Yer Aldığı Film:

Son Darbe (Reji Ekibi, 1985)