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Songül Karlı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…

Songül Karlı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…
25.06.2022 00:04 - Son Güncelleme: 25.06.2022 00:23

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü Songül Karlı, iddialı Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan türkücü, adeta sosyal medyayı salladı. Göğüs altına kadar uzanan dekoltesiyle dikkat çeken Karlı'nın fit halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düzenli olarak spor yapan Karlı, formda vücuduyla adından söz ettirirken iddialı elbisesiyle çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...

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