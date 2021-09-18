Haberler Magazin Videoları Ebru Gündeş doğal halini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…

Ebru Gündeş doğal halini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…

Ebru Gündeş doğal halini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…
18.09.2021 19:03
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Ebru Gündeş, bir dönem O Ses Türkiye'de birlikte jüri görevini üstlendiği Hadise'nin eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündem olmuştu. İddialar karşılığında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakım çekim verdiği poz Instagram sayfasında 'Bazen' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan o paylaşımı...


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