46 yaşındaki Ebru Gündeş en doğal halini yakın çekim paylaştı! Sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı
Ebru Gündeş en doğal halini yakın çekim paylaştı! Ebru Gündeş, bir dönem O Ses Türkiye'de birlikte jüri görevini üstlendiği Hadise'nin eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündem olmuştu. İddialar karşılığında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakım çekim verdiği poz Instagram sayfasında 'Bazen' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan o paylaşımı...
18.09.2021 18:40
- Son Güncelleme: 18.09.2021 19:05
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Gündeş, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.
Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için 'Çok güzelsin' yorumu yapıldı. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...