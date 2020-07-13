Duygu Özaslan'ın görüntüsü şoke etti! Sarı bikinili fotoğraflarının ardından şimdi de bornozuyla...

13.07.2020 11:56

Duygu Özaslan, bikinili fotoğraflarının ardından şimdi de makyajsız haliyle gündeme geldi. Bu güne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Yaşananların ardından hemen hemen her videolu paylaşımında göbek bölgesine yakın çekim yapan Duygu Özaslan'ın bornozuyla fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte sosyal medyada güzel görünümü ile dikkat çeken Duygu Özaslan'ın makyajsız hali...