Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

13.07.2020 11:36

Songül Karlı bikinili yakalandı! 46 yaşındaki Songül Karlı, estetik operasyonları ile adından sıkça söz ettirirken, bu kez de frikik ile gündeme geldi. Normalleşmenin başlamasıyla tatile çıkan Songül Karlı, Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. İskeleden denize girerken görüntülenen Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı'nın bikini kazası kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. İşte frikik veren Songül Karlı'nın bikinili hali ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden renkli kareler...