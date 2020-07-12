Duygu Özaslan'ın görüntüsü şoke etti! Sarı bikinili fotoğraflarının ardından şimdi de bornozuyla...
Duygu Özaslan, bikinili fotoğraflarının ardından şimdi de makyajsız haliyle gündeme geldi. Bu güne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Yaşananların ardından hemen hemen her videolu paylaşımında göbek bölgesine yakın çekim yapan Duygu Özaslan'ın bornozuyla fotoğrafını görenler şoke oldu. İşte sosyal medyada güzel görünümü ile dikkat çeken Duygu Özaslan'ın makyajsız hali...
Duygu Özaslan son günlerin şüphesiz en çok konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Özaslan ise Instagram hesabından, "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyerek, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.