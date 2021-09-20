Haberler Magazin Videoları Düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Düğün davetiyesi göründü! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun...

Düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Düğün davetiyesi göründü! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun...

Düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Düğün davetiyesi göründü! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun...
20.09.2021 15:23 - Son Güncelleme: 20.09.2021 15:23
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Düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Düğün davetiyesi göründü! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çift sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Evladının düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'un toplam düğün maliyeti ise dudak uçuklattı.


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