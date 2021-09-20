İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Son 16 gün kala davetiye göründü
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğün masrafı dudak uçuklatmıştı! Son 16 gün kala davetiye göründü. İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çift sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Evladının düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'un toplam düğün maliyeti ise dudak uçuklattı.
20.09.2021 14:50
- Son Güncelleme: 20.09.2021 15:25