'Donuma kadar satıyorum' diyen Naz Mila nasıl para kazanıyor açıklamıştı! Enişteler buhar olunca 'sütyen meraklısı oldunuz'... Evlilik programıyla tanınan Naz Mila şimdilerde adından sık sık söz ettiriyor. Zuhal Topal'ın evlendirme programında kendisine eş arayan Naz Mila sonrasında aynı programı ifşa ederek gündeme geldi. Dekolte paylaşımlarıyla ağızları bir karış açık bırakan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'donuma kadar satıyorum' açıklamasıyla olay olmuştu. Naz Mila aynı yolda ilerlemeye devam ediyor.

Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.

Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila'nın tarzı ve yorumları gündem oluyor. Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.

Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila'ya mesaj yağdı.

Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" dedi.

"DONUMA KADAR SATIYORUM"

Naz Mila kendisine gelen, "Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu" sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Naz Mila, "Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum" yanıtını vermişti.

NASIL PARA KAZANIYOR?

Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Naz Mila soyundukça para kazanıyor. Naz Mila'nın hiçbir işi olmamasına rağmen nasıl para kazandığı merak konusuydu. Kendisi mesajları ifşa ederek açıkladı.

Sosyal medyada kırmızı bir gecelikle açtığı canlı yayının ardından Instagram'ın hikaye kısmından bazı mesajlaşmalarını yayımladı. Mesajlarda Mila'nın kocam dediği kişiye iban attığı görülüyor. "Kaç para yollayacaksın?" demesi de dikkatlerden kaçmıyor.