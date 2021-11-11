Haberler Magazin Videoları Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un bir de annesi ve kardeşlerine bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un bir de annesi ve kardeşlerine bakın!

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un bir de annesi ve kardeşlerine bakın!
11.11.2021 15:37
Ana Sayfa 01:53
Tanju Çolak'tan bomba Hülya...
Ana Sayfa 01:15
İki sürücünün trafik...
Ana Sayfa 01:00
Eşi güzelliğiyle görenleri...
Ana Sayfa 01:02
Kışladaki inşaatta çalışan...
Ana Sayfa 01:36
Bolu'da yoğun sis...
Ana Sayfa 00:26
Süleyman Soylu, polis...
Ana Sayfa 43:14
Müge Anlı'da son dakika...
Ana Sayfa 00:59
Ataşehir ve Ümraniye'de sahte...
Ana Sayfa 01:19
Araç içerisine sızan klima...
Ana Sayfa 01:04
Polis yaptığı çalışmada 4’ü...
Ana Sayfa 01:54
Bayraktar müjdeyi verdi! 2...
Ana Sayfa 00:48
Dikkatsizlik pahalıya patladı,...

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un annesi ve kardeşleri ile paylaştığı kare gündeme bomba gibi düştü. 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa annesi ve iki kardeşi ile gündeme geldi. Bir dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan ve ardından elini eteğini sektörden çekerek kendisine Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evladına adayan, bu sırada da kariyerinde büyük bir değişikliğe giden Zeynep, ailesi ile mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Magazin Videoları
SON DAKİKA