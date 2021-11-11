Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un bir de annesi ve kardeşlerine bakın!

Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... Esnekliği ile sosyal medyayı sallayan Zeynep Tokuş'un annesi ve kardeşleri ile paylaştığı kare gündeme bomba gibi düştü. 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa annesi ve iki kardeşi ile gündeme geldi. Bir dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan ve ardından elini eteğini sektörden çekerek kendisine Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evladına adayan, bu sırada da kariyerinde büyük bir değişikliğe giden Zeynep, ailesi ile mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.