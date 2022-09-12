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Dolunay Soysert’in eski eşinin duyan şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…

Dolunay Soysert’in eski eşinin duyan şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…
12.09.2022 01:22 - Son Güncelleme: 12.09.2022 01:32

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Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Soysert'in 2006-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin hangi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Dolunay Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'de rol alan eski eşi kimmiş...

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