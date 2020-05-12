Diriliş Eruğrul'un unutulmaz ismi son yolculuğuna uğurlandı! Alpay Göltekin'in cenazesinde dikkat çeken detay

12.05.2020 18:55

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurmuştu. 1 yıldır beyin tümörü tedavisi gören müzisyen Alpay Göltekin, önceki gün yaşamını yitirdi.Alpay Göltekin'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli de katıldı.

lpay Göltekin, önceki gün yaşamını yitirdi. Göltekin'in bir yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğü öğrenildi. Göltekin Zinrcirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye eşi Zeynep Göltekin, Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli, Celil Nalçakan ve az sayı da olsa dostları yalnız bırakmadı.

Gasilhane önünde kılınan cenaze namazında corona virüsü tedbirleri gereği sosyal mesafe kuralına uyulmazken, imamın uyarısı üzerine birer metre ara ile saf tutularak cenaze namazı kılındı. Göltekin'in naaşı Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.