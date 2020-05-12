Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın kardeşini görenler şoke oldu! Meğer aynı Yeşilçam filminde oynamışlar

12.05.2020 21:02

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın kardeşini görenler şoke oldu! Sosyal medyayı sık kullanan 62 yaşındaki Banu Alkan, Instagram hesabından kardeşi Altan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı. Son günlerde son haliyle dikkat çeken Banu Alkan'ın paylaşımını gören dikkatli bir kullanıcı, Altan Alkan'ın Yeşilçam oyuncusu olduğunu ve Serpil Çakmaklı'nın da rol aldığı Yeşilçam filminde oynadığını hatırladı. Banu Alkan ise takipçisinin yazdıklarını doğruladı ve "Bu İkiliye Dikkat filmimde oynadı" yanıtını verdi. İşte Banu Alkan'ın aynı Yeşilçam filminde oynadığı kardeşi Altan Alkan...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Instagram'dan erkek kardeşi Altan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı. Son haliyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 62 yaşındaki Banu Alkan'ın dikkatli bir takipçisi Altan Alkan'ın da oyuncu olduğunu fark etti.

Banu Alkan ise takipçisinin 'Serpil Çakmaklı ile aynı filmde oynamıştı, doğru mu hatırlıyorum?' yorumuna, 'Bu İkiliye Dikkat filmimde oynamıştı' yanıtını verdi.