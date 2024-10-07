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Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan videolu isyan! Tacizcisini ifşaladı!
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Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan videolu isyan! Tacizcisini ifşaladı!

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 13:16 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 13:16

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu özel hayatında yaşadığı taciz olayını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ifşaladı. İşte Ayanoğlu'nun ağlamaklı şekilde yayınladığı komşu tacizi olayı dolayısıyla isyan ederek yayınladığı o video...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Cansel Ayanoğlu, yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle gündeme geldi.

Yan komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olan Ayanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem olayı anlattı hem de tepki gösterdi.

Sabahın Erken Saatlerinde Kapısına Dayandı

Olayın detaylarını paylaşan Ayanoğlu, sabah erken saatlerde yan komşusunun kapısına dayanarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi.Ağlamaklı bir şekilde çektiği videoda Ayanoğlu, "Sabah yedide uyuyordum, kapı çaldı. Yan komşum kapıya gelmiş, 'Kızım var, içeri gir' dedi. Amaç ne, ne yapacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

Uzaklaştırma Kararı Almak İstedi, Beklenmedik Bir Yanıt Aldı

Kendisini rahatsız eden komşusundan şikayetçi olmak ve uzaklaştırma kararı almak amacıyla karakola giden Cansel Ayanoğlu, burada aldığı cevapla adeta şoke oldu.Yetkililerden, "Uzaklaştırma talep edebilmeniz için bu olayı birkaç kez daha yaşamanız lazım" yanıtını aldı.Olayın ardından sosyal medyada yaşadığı mağduriyeti anlatan Ayanoğlu, "Adam sabahın köründe ünlü olduğum için kapıma geliyor, rahatsız ediliyorum, taciz ediliyorum. Uzaklaştırma istiyorum, bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım... Son mu olması gerekiyor illa?" ifadelerini kullandı.

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