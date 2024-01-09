SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 16:19

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çift yollarını ayırdı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp, birlikte olan fotoğraflarını sildi. Çiftin kavga kıyamet ayrıldığı söylenirken, bugün sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar.

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı

SIRADAKİ VİDEO
2 çocuk annesi Meryem Uzerli’den 3 yaşına basan kızına 'Maşa ile Koca Ayı' temalı doğum günü! Anne-kız sosyal medyayı salladı
09.01.2024Salı
Karnı burnunda Yasemin Şefkatli'den gece yarısı 'sürpriz'i! İdo Tatlıses'le ocak ayında ikizleri kucaklarına alacak olan ünlü çift...
09.01.2024Salı
Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı! Çantacı Ali Yörük ile bakın ne konuşmuşlar
09.01.2024Salı
Müge Anlı' da ilginç olay! Evli ve çocuklu kadın Halis Güzelordu'yu kaçırdı! Yayına bağlandı: Nikah tarihlerini duyurdu
09.01.2024Salı
Zeynep Koçak evini temizlediği anları paylaştı! İşte o anlar
09.01.2024Salı
Bunlar da Var
MasterChef All Star’ın Şampiyonu Esra oldu! 01:47
MasterChef All Star'ın Şampiyonu Esra oldu!
09.01.2024Salı
Emeklinin zam oranı yükselir mi? Gözler refah payında 03:16
Emeklinin zam oranı yükselir mi?
09.01.2024Salı
İZLE | Fatih Camii’ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı 00:47
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
09.01.2024Salı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! 01:16
Meteoroloji’den kar uyarısı!
09.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA