Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çift yollarını ayırdı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp, birlikte olan fotoğraflarını sildi. Çiftin kavga kıyamet ayrıldığı söylenirken, bugün sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ani bir şekilde yollarını ayırması magazin gündemine bomba gibi düşerken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.
Uzunca bir süre aşklarını inkar eden Torreira ile Özkan, oldukça kısa bir süre önce aşklarını ilan eetmişlerdi.
Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.