Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira arasında neler oluyor? Evine girerken görülünce... Kavga kıyamet ayrılmışlardı

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, yeni yıla Ege kıyılarında girmiş, Torreira sevgilisiyle olan o anları "Kalbim Ege'de kaldı" notuyla paylaşmıştı. Ancak bu karelerden 3 gün sonra çift yollarını ayırdı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp, birlikte olan fotoğraflarını sildi. Çiftin kavga kıyamet ayrıldığı söylenirken, bugün sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar.