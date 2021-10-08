Derin Talu’dan cesur pozlar! Ayna karşısında bikinisiyle kendine hayran bıraktı...

Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Talu, bikinisi ile ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Talu'nun iddialı pozu sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri "Sen nasıl benden küçük olabilirsin", "Bu yaşa bu pozlar fazla değil mi" yorumlarında bulunarak ünlü ismin yaşını bir kez daha gündeme getirdi. İşte Derin Talu'nun bikinili paylaşımı...