Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"
12.05.2023 11:04 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:05

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Mahkemeden önce yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanması sonrası ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ile gelen Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e mahkeme günü hesap sorduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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