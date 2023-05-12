Alişan’ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde unutulmadı!

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'ın iki kızına ve eşi Merve Tekraş'a sahip çıkmış, yeğenleriyle sık sık kameralara yansımıştı. Şu sıralar Alişan yeğenlerinin en ufak ihtiyacıyla ilgileniyor ve "Benim artık 4 çocuğum var" ifadelerini kullanıyor... Tektaş ailesinden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürekleri yakan paylaşımlar geldi. Ece Erkeni Çağla Şıkel, Saruhan Hünel gibi isimler de ailenin acısını paylaştı.