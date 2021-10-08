ATV canlı yayınında ortalık karıştı! O isim canlı yayını birbirine kattı! Müge Anlı daha fazla dayanamadı: ''Tansiyonum yükseliyor''

Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut'un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı! Son günlerde Balıkesir cinayeti olarak hafızalarda yer edinen Mustafa Kut'un ölümüne ilişkin olayda çarpıcı iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katil ya da katilleri aranıyor. Cinayette şüpheli gösterilen Ramazan Şahin'in Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a yazdığı aşk mektupları başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Ancak bu hafta ortaya atılan bir başka iddia kafaları karıştırdı. Mustafa Kut kıskançlık nedeni ile mi öldürüldü? Katil Ramazan Şahin mi, Ersin Çetinkaya mı yoksa bir başka isim mi? Cinayet yasaklı bitki için mi işlendi yoksa talihsiz adam yasak aşk kurbanı mı oldu? İşte 8 Ekim 2021 Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...