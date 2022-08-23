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Defne Samyeli yeni klibinden görüntüler paylaştı! Yatak odasındaki iç çamaşırlı halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Defne Samyeli yeni klibinden görüntüler paylaştı! Yatak odasındaki iç çamaşırlı halleri sosyal medyada çok konuşuldu
23.08.2022 23:51 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:53

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Defne Samyeli yeni klibinden görüntüler paylaştı! Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sözlerini Sibel Algan'ın yazdığı, müziğini Sezen Aksu'nun yaptığı, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkısı Abidin için geri sayıma başladı. Samyeli, heyecanlı bekleyiş öncesi klibinin tanıtımını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Yatak odasından iç çamaşırıyla klip çeken Samyeli'nin o görüntüleri, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Defne Samyeli'nin klibinden ilk görüntüler...

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