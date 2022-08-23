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Gülşen Bubikoğlu ‘nostalji’ deyip paylaştı! Yeşilçam yıldızı son haliyle sosyal medyayı salladı

Gülşen Bubikoğlu ‘nostalji’ deyip paylaştı! Yeşilçam yıldızı son haliyle sosyal medyayı salladı
23.08.2022 22:47 - Son Güncelleme: 23.08.2022 22:47

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Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu; Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Bubikoğlu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Bubikoğlu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı, beğeni yağmuruna tutulurken Bubikoğlu'nun son hali yine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı ve son hali...

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