Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu!

Can Kılıç Solmaz doğduktan 2 yıl sonra annesini kaybetmişti minik Can... 35 yaşında aramızdan ayrılan Defne geride minicik bir evlat bıraktı. Defne Joy Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, Foster'ın ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile bizzat kendisi ilgilendi. Sihirli Annem dizisinde Eda karakterini canlandıran ve neşesi ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın oğlu da aynı annesi gibi güleryüzlü... Şu an 12 yaşında olan Can annesine olan benzeliği ile dikkat çekiyor.