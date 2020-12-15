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Dayakçı Sermiyan Midyat özelini paylaştı! Sevcan Yaşar resti çekti: ''Yeminimi bozdum''

Dayakçı Sermiyan Midyat özelini paylaştı! Sevcan Yaşar resti çekti: ''Yeminimi bozdum''
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Sevcan Yaşar’ı dövdüğü iddia edilen Sermiyan Midyat, ödediği kiraların banka dekontlarını servis etti. Darp raporunu paylaşan Yaşar ise rest çekti: Yeminimi bozdum, özelimizi paylaşırım.


Ünlü yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat ile eski sevgilisi Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor.

İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Midyat, dün instagram hesabından, bir ses kaydı ve Yaşar'ın ev kirası için yaptığı ödemelerin banka dekontunu paylaştı.

Darp raporunu paylaşan Sevcan ise "Yedi aydır senin için ve kadınların 'erkeği linç ettirmek rezil etmek için' suçladıkları düşüncesine karşı durarak sustum.

Artık uzaktan psikolojik şiddetine, iftiralarına devam edeceksen, hala utanmadıysan, ifşa etmemi istediğin başka bir özelimiz varsa, ben yeminimi bozdum bilgin olsun. Seve seve" ifadelerini kullandı.

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