Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! "Lalin kime benziyor?"

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada Sinem ve Kenan hayranları 'Lalin kime benziyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın çocukluk halleri sosyal medya gündeminde. Lalin bebeğin kime benzediği merak konusu olurken, Sinem Kobal, bebekliğiyle hayran bırakıyor. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali...