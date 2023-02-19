Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont: "Seninle gurur duyuyorum"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı, kayınvalide Nurdan Beykont, Pınar Altuğ'un deprem paylaşımına, "Seninle gurur duyuyorum" notunu yazdı. Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra soluğu yollarda almış ve AFAD ile koordineli bir şekilde günlerce sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Eşine İstanbul'dan destek veren ve depremzedeler için her an yardım paylaşımı yapan Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile uzun yıllar başrolde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahneyi paylaştı, gündem oldu. Altuğ'un o sahnelerde depreme dair söylediği sözler dikkat çekti.