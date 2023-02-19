Haberler Magazin Videoları Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont: "Seninle gurur duyuyorum"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont: "Seninle gurur duyuyorum"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı kayınvalide Nurdan Beykont: "Seninle gurur duyuyorum"
19.02.2023 15:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:27
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 02:16
24'lük kızı bakın kim çıktı! O...
Magazin 00:25
Armağan Çağlayan’dan Taha...
Magazin 01:30
TAHA DUYMAZ vefat etti! Acı...
Magazin 00:12
Türkiye Tek Yürek...
Magazin 00:59
Pelin Çift’in eşi bakın kim...
Magazin 00:12
Türkiye Tek Yürek Gecesinde...
Magazin 04:43
"Taha öldü saklıyorlar"...
Magazin 00:51
"Ne olur yapmayan lütfen...
Magazin 05:04
Kahtalı Mıçe'nin 25 akrabası...
Magazin 00:12
Survivor Aşkım Burçe...
Magazin 01:39
Hakan Hatipoğlu’ndan yürek...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'iydi... Pınar Altuğ'un diziden paylaştığı o sahneye yorum yağdı, kayınvalide Nurdan Beykont, Pınar Altuğ'un deprem paylaşımına, "Seninle gurur duyuyorum" notunu yazdı. Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra soluğu yollarda almış ve AFAD ile koordineli bir şekilde günlerce sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Eşine İstanbul'dan destek veren ve depremzedeler için her an yardım paylaşımı yapan Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile uzun yıllar başrolde oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinden bir sahneyi paylaştı, gündem oldu. Altuğ'un o sahnelerde depreme dair söylediği sözler dikkat çekti.

Magazin Videoları
SON DAKİKA