Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'le ilgili yeni İfşalar! Akkaya Twitter üzerinden paylaştı

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in o fotoğrafını paylaştı ve her şeyi tek tek yazdı. Ardından Haluk Levent Twitter hesabından Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açacağını ve o parayı da depremzedeler için kullanacağını belirtti. Deniz Akkaya ise Instagram'dan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ne var ne yoksa ortaya döken Deniz Akkaya'ya Instagram hesabının kapanmasıyla 'Kendisi kapattı' yorumları yapıldı. Ancak Deniz Akkaya Twitter hesabından Instagram hesabının saldırıya uğradığını açıkladı ve elindeki ses kayıtları ile mesajları paylaştı. Hesabını geri alan Deniz Akkaya Haluk Levent ifşalarına devam ediyor.