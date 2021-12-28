''Çırılçıplak gelecek...'' Simge Sağın'dan dekolte şov! Yine sınır tanımadı! Hem süper minisi hem derin yırtmacı ile çok konuşuldu

Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra konserde tercih ettiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren Simge Sağın, yeşil ve siyah elbiseleriyle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, önce süper mini siyah elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcının sahnede verdiği pozları art arda yayınladığı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sağın daha sonra ise kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesi ile paylaşımda bulundu. Derin göğüs ve sırt dekoltesi de bulunan elbise, şarkıcının bir önceki kıyafeti kadar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü oyuncunun art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Sağın'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Simge Sağın'ın kostümlerini fazla iddialı bularak eleştirdi.

Sağın'a; '' Herhalde sahneye geç kaldın, kuliste kostümünü giymeyi unutmuşsun Simge'cim ve Bu kızda bir gün sahneye çırılçıplak gelecek diye düşünüyorum.'' gibi yorumlar yapıldı.