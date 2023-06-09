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Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'dan duygusal açıklama! “Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti”

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'dan duygusal açıklama! “Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti”
09.06.2023 00:52 - Son Güncelleme: 09.06.2023 01:23

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Kardeşi Selçuk Tektaş’ı 2021 yılında koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Kardeş acısıyla sarsılan şarkıcı, Selçuk Tektaş’ın ailesine sahip çıkarak “Benim 4 çocuğum var” dedi. Alişan’ın eşi Buse Varol’un ise eltisi Merve Tektaş ile arası açıldı. Ancak ünlü şarkıcı geçen günlerde Buse Varol ile Merve Tektaş’ın barıştığını müjdeledi. Zor bir süreç geçiren ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda yaşadıklarını anlattı. Alişan’ın sözleri yürek sızlattı. İşte Alişan’ın o açıklaması...

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