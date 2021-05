Cemal Can Canseven’den Barış Murat Yağcı’ya cevap: ‘Ne bu tantana ben her şeyi başından söylemişim..’

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den yanıt gecikmedi! Survivor 2020'de ikinci olan ve yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı çok konuşulan Barış Murat Yağcı, şampiyon Cemal Can Canseven hakkında söyledikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağcı'nın açıklamalarının ardından ise gözler Cemal Can Canseven'e çevrilmişti. Suskunluğunu bozan Canseven'den beklenen cevap geldi! Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Survivor şampiyonu, Barış Murat Yağcı'ya bakın nasıl karşılık verdi…

Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında ikinciliği yakalamıştı. Yarışmadan sonra da Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı.

Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti. Yağcı, daha sonra verdiği bir röportajda ise Cemal Can Canseven'in şampiyonluğu hakketmediğini ima etti.

Tüm bu olan bitenin ardından gözler Cemal Can Canseven'e çevrildi. Survivor şampiyonundan beklenen yanıt geldi! Canseven, Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayarak Barış Murat Yağcı'ya karşılık verdi.

Yarışma için çekilen geçmiş tarihli bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayan Cemal Can Canseven, paylaşımına "Ne bu tantana? Her şeyi söylemiştim zaten en başında" notunu ekledi.