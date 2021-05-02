İmparator Tatlıses müjdeli haberi İbo Show’da verdi: Gülçin Karakaya ile dünya evine girdi

İmparator İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini İbo Show'da açıkladı. Beşinci evliliğini yapan Tatlıses'in mutluluğu ise yüzünden okundu.

BEN EVLİYİM KARDEŞİM, GÜLÇİN BANA ÇOK İYİ BAKIYOR

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

AİLE ARASINDA NİKAH

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.