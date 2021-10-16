Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocuğu Kemal’i gören tanıyamadı! İşte son hali…

Cem Yılmaz ve Ah Yağtu, 2012 yılın sürpriz bir şekilde dünyaevine girmiş oğulları Kemal Yılmaz'ı kucaklarına aldıktan kısa bir süre sonra 2013 yılında yollarını ayırmıştı. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu boşandıktan sonra da dost kalabilen çiftlerden oldu. Hatta Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın Arif v. 216 filminde de rol aldı. İkilinin çocukları Kemal Yılmaz ise şimdiden fenomen. Annesi Ahu Yağtu'nun sık sık paylaştığı Kemal Yılmaz şimdiden yakışıklı bir çocuk oldu çıktı. İşte Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocukları Kemal'ın son hali.