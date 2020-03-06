Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile mal kabulde... Tanınmamak için bunu da yaptı! 06.03.2020 13:44

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ediyor. Ortaya çıkan Atina fotoğraflarının ardından ikili artık ilişkilerini gözler önünde yaşıyor. Aralarındaki 18 yaş farkıyla dikkat çeken Serenay - Cem ilişkisinde neler yaşandığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı. Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi. Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa giden Cem Yılmaz, çıkışta Serenay Sarıkaya ile birlikte mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti.

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile mal kabulde... Tanınmamak için bunu da yaptı!