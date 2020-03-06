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Nusret Gökçe’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti!

Nusret Gökçe’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti!

06.03.2020 12:06

'Saltbae' hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlülerin etçisi Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için jest geldi. Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan Gökçe, 8 Mart'ta tüm kadınları ücretsiz olarak restoranında ağırlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl da aynı jesti yapan Nusret Gökçe hayranları tarafından tekdir edildi.


"Saltbae" sloganıyla tüm dünyada tanınan bir isim haline gelen Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları mekanlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart'a özel bu etkinliği sosyal medyada annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

INSTAGRAM'DA ANNESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Nusret annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı şunları söyledi: Bu benim annem. Eğer burada olmasaydın ben de burada olmazdım. Yaptığın her şey için hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum.

Uluslararası 8 Mart kadınlar gününü kutlamak için tüm kadınları ücretsiz 1 sipariş Lokum, 1 meşrubat ve 1 baklava için 12 öğleden 19.00'a kadar Nusr-et Steak House Global'e davet etmek istiyorum. Uluslararası Kadınlar günü kutlu olsun!"

KADINLAR GEÇEN YIL BÜYÜK İLGİ GÖSTERMİŞTİ

Nusret geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı etkinliği düzenlemiş ve kadınlar Nusr-Et şubelerine büyük ilgi göstermişti. Nusret'in tüm mekanlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

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