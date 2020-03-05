Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile mal kabulde... Tanınmamak için bunu da yaptı!
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ediyor. Ortaya çıkan Atina fotoğraflarının ardından ikili artık ilişkilerini gözler önünde yaşıyor. Aralarındaki 18 yaş farkıyla dikkat çeken Serenay - Cem ilişkisinde neler yaşandığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı. Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi. Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa giden Cem Yılmaz, çıkışta Serenay Sarıkaya ile birlikte mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti.
05.03.2020 11:33
- Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46
Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı. Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi.
İlk kez görüntülendikten sonra sevgilisi ile göz önünde vakit geçirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın oyununa 50 metre ileride başka bir mekandaki stand up şovunu izledi. Oyun sonunda buluşan ve magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti. Cem Yılmaz Levent'teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya ise Etiler'deki evinin yolunu tuttu.
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