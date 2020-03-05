Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile mal kabulde... Tanınmamak için bunu da yaptı!

İlk kez görüntülendikten sonra sevgilisi ile göz önünde vakit geçirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın oyununa 50 metre ileride başka bir mekandaki stand up şovunu izledi. Oyun sonunda buluşan ve magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti. Cem Yılmaz Levent'teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya ise Etiler'deki evinin yolunu tuttu.