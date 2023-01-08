Cansel Elçin bornozla kayak yaptı ortalık yıkıldı! Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye sosyal medyada yorum yağdı. 2010'da birlikte rol aldıkları Gönülçelen dizisinde tanışan ve 2017'de aşk yaşamaya başlayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 2020'de dünyaevine girerek ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Magazin camiasının sevilen çiftlerinden olan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat yılın ilk kar tatiline çıktı. Cansel Elçin bornozuyla kayak yaptığı anları paylaşmasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.